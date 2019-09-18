18.09.2019, 21:20

Языковая инспекция увеличивает штат и усилит контроль обслуживающего персонала

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rus.delfi.ee
EST 20
Ilmar Tomusk
Ilmar TomuskFoto: Sven Arbet

Жалоб на недостаточное владение эстонским языком обслуживающего персонала в Языковую инспекцию поступает достаточно много, контроль за этой сферой следует усилить, но у ведомства не хватает работников, заявил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск.

"Если бы мы смогли заполнить две новые должности в следующем году и, возможно, еще две через год, то, постепенно увеличивая свои ресурсы, достигли бы 25-30 человек, это было бы хорошо", — сказал Томуск, под руководством которого сейчас работает десять языковых инспекторов.

Достаточно много в последнее время поступает жалоб на недостаточное владение языком доставщиками еды, чаще всего в Таллинне и Харьюмаа, поэтому Томуск считает, что надо усилить контроль в этой сфере, пишет rus.err.ee.

В то же время, по словам Томуска, речь идет не только о людях, недавно прибывших в Эстонию, остаются и молодые выпускники школ, говорящие преимущественно на русском языке, которых берут на работу кассиром в Maxima.

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