Языковая инспекция превратится в Языковой департамент

На базе целевого учреждения Innove, целевого учреждения Archimedes, целевого учреждения по инфотехнологиям в области образования (HITSA) и Эстонского центра работы с молодежью (ENTK) будет создан Департамент образования и по делам молодежи.

Также из министерства образования и науки в департамент перейдут функции прикладного характера.

Языковая инспекция будет переименована в Языковой департамент, и новое учреждение продолжит выполнение задач Языковой инспекции, а также получит некоторые новые задания.

"Объединение учреждений позволить увеличить взаимодействие между сферами отвественности министерства, сделать распределение обязанностей более четким, сократить дублирование функций и расходы, — сказал канцлер министерства образования и науки Март Лайдметс. — Для того, чтобы претворить в жизнь амбициозные программы развития, нужно интегрировать наши сферы деятельности и действовать в качестве единой команды".

Консолидация сферы ответственности министерства образования поддерживает задачи государственной реформы и создает лучшие возможности для сотрудничества. Также изменение позволит четче разграничить задачи министерства, как учреждения, ответственного за формирование политики, и департаментов, как учреждений, ответственных за их реализацию.