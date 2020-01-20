Языковая инспекция не разрешает Hesburger использовать вывеску drive-in без перевода на эстонский

В письме главы Языковой инспекции Ильмара Томуска руководству Hesburger была ссылка на 16-ю статью Закона о языке, согласно которому информация на щитах, указателях и рекламах должна быть на эстонском языке. Информация на иностранном языке возможна, но не на первом месте.

Томуск сообщил ERR, что общение с Hesburger проходит гладко, и эта фирма не единственная, чья реклама привлекла внимание Языковой инспекции.

"Это можно встретить по всей Эстонии. Мы занимаемся проблемой по мере сил", — заявил Томуск, по словам которого большая часть предприятий, получающих извещение от Языковой инспекции, готова сотрудничать и до делопроизводств доходит редко.

В ответ на письмо инспекции член правления Hesburger Тоомас Веэрсалу объяснил, что из-за периода праздников конкретное решение пока принято не было, но предприятие пообещало окончательно разобраться с этим вопросом к концу июля 2020 года.