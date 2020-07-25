25.07.2020, 17:30

Яростная ссора, куда были втянуты российский миллионер, прекрасная блондинка, пятая колонна, крутые стволы и Полиция безопасности

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Микк Салу, Eesti Ekspress
EST 4
Яростная ссора, куда были втянуты российский миллионер, прекрасная блондинка, пятая колонна, крутые стволы и Полиция безопасности
Taavi Sepp

В Эстонии проживают сотни граждан России, которым выдано разрешение на оружие. Они владеют большим количеством огнестрельного оружия и занимаются таким видом спорта, как практическая стрельба. Теперь вокруг всего этого вспыхнула большая ссора.

Шесть лет назад одним августовским утром в центр Таллинна на подземную парковку небоскреба по адресу Торнимяэ, 7 ехал черный внедорожник. В машине сидел живущий в Эстонии гражданин России Юрий Петров. Он является известным в Эстонии бизнесменом в сфере недвижимости. К примеру, сейчас под его руководством в Таллинне возводится комплекс Kalevi Panorama. Впрочем, к истории, разыгравшейся на парковке Торнимяэ, это не имеет отношения.

Когда автомобиль Петрова остановился, к нему подошел еще один мужчина — Денис Вястрик, тоже предприниматель, живущий в этом же здании. Петров и Вястрик знали друг друга. Их связывает прекрасная блондинка Д.Г., которая еще совсем недавно была спутницей жизни Вястрика, но затем стала встречаться с Петровым. Короче: Вястрик сильно избил на подземной парковке Петрова. "Бил неоднократно руками и ногами Юрия Петрова по голове и лицу", — говорится в приговоре суда.

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Хотя избиение произошло еще в 2014 году, но следствие и судебный процесс затянулись и приговор был вынесен только в 2018. Вястрик пытался в суде доказать, что имела место "необходимая оборона", потому что Петров занимается практической стрельбой и Вястрик допускал, что в багажнике машины Петрова полно оружия. Суд эти аргументы не убедили, в приговоре было отмечено, что и сам Вястрик занимается тем же видом спорта, поэтому такие же страхи мог испытывать и Петров. Вястрика признали виновным.

На этом в нашей истории можно было бы поставить точку. Всё ж ясно: любовный треугольник, два увлекающихся оружием бизнесмена, один отбил у другого женщину, а другой отомстил обидчику кулаками.

Но на самом деле ссора только начиналась. Сейчас в нее втянуты Эстонская ассоциация практической стрельбы (EPLÜ), целая группа членов руководства ассоциации, несколько стрелковых клубов, по меньшей мере один судья, а также эстонские силовые структуры. Петров и сам говорит изданию Eesti Ekspress, что конфликт с Вярстиком — лишь деталь. По его мнению EPLÜ встал в этом конфликте на сторону Вястрика и Петрова это тревожит. "Я бы сказал, что с этого дело началось, а действительная проблема заключается в другом", — говорит Петров.

Конфликт достиг кульминации две недели назад, когда Эстонская ассоциация практической стрельбы исключила из организации стрелковый клуб Alpha (Alpha Shooting Club). Alpha по числу членов (250) второй по величине клуб в Эстонии, а по финансовым возможностям — едва ли не самый сильный.

Alpha — так сказать "русский" клуб. Это значит, что большинство его членов — русскоязычные: как граждане ЭР и "серопаспортники", так и живущие в Эстонии граждане России. Некоторое время назад та же судьба — исключение из ассоциации — постигла и два других клуба — "русский" Narva Arsenal и TopGun. Во всех этих клубах активным участником является Юрий Петров. Хотя сам он — член Alpha, он также лично занимался и делами нарвского Narva Arsenal.

Когда Eesti Ekspress попросил прокомментировать ситуацию председателя правления EPLÜ Яануса Вийрло, то был дипломатичен. В конце концов на вопросы издания пришли ответы от правления в целом. Некоторые моменты нельзя комментировать, потому что судебные споры еще не завершены. В частности, в письме говорится: "EPLÜ и Alpha по-разному понимают действующее в Эстонской Республике законодательство, устав EPLÜ и правила внутреннего распорядка".

Решением вопроса EPLÜ видит следующее: "Насколько известно руководству EPLÜ, в Эстонии не было проблем с выдачей разрешения на оружие гражданам тех стран, которые входят в Европейский союз. Однако темой для размышления для законодателя мог бы стать порядок выдачи разрешений на оружие гражданам третьих стран".

Чтобы читателю был более понятен смысл последнего предложения, поясним: В Эстонии либеральный Закон об оружии и это хорошо. Но надо бы закон изменить так, чтобы граждане России не могли получить эстонского разрешения на оружия и не могли в Эстонии покупать его и владеть им. Сегодня это возможно. И если люди занимаются практической стрельбой и получают в своем разрешении отметку "B" (это означает "спорт"), то они могут покупать и владеть несколькими стволами, начиная с самых простых револьверов и пистолетов, заканчивая специальным образом модифицированным оружием и полуавтоматическими винтовками с оптическим прицелом и объемным магазином.

Разговаривая неофициально со многими "спортивными стрелками" (некоторые из них близки к руководству этим видом спорта), получаешь более откровенную картину. "У нас здесь есть русские группы, включающие по несколько десятков до зубов вооруженных людей", — говорит один. Некоторых беспокоит, когда люди ходят в майках с надписью "Россия" или "СССР", особенно на стрелковых соревнованиях. Не так давно из эстонской ассоциации была исключена известная в этом виде спорта фигура после того, как он в социальных сетях заявил: "Служу Советскому Союзу".

Изданию Eesti Ekspress рассказали также про один случай на чемпионате Европы по практической стрельбе. В одном из классов победителем стал представитель России. Когда на церемонии награждения зазвучал российский (бывший советский) гимн, встала половина эстонской делегации (в их числе несколько членов клуба Alpha) и начала в полный голос подпевать. "Скажем, черт побери, прямо, мы говорим здесь о пятой колонне", — резюмирует один из собеседников Eesti Ekspress.

Прямо или косвенно проблемы связываются с так называемыми "русскими" клубами. С тем же самым клубом Alpha. Или Narva Arsenal, о котором говорят, что его исключили из EPLÜ, потому что его члены не занимались спортом. Один из собеседников сообщил: "Мы в ассоциации хотим развивать спорт, а Narva Arsenal в спорте не видно. Казалось, что содержание клуба и членство в нем служили для того, чтобы можно было купить полуавтоматическую винтовку с оптическим прицелом".

Всегда, когда дело касается национального вопроса, тема становится чувствительной. В исключенных клубах Alpha ja Narva Arsenal состояли же много по-настоящему увлеченных практической стрельбой русскоязычных людей. Напрямую затрагивается и тема безопасности.

Юрий Петров, который стоит в центре многих этих споров и как частное лицо и как имеющий влияние в клубах человек, считает, что разговоры безопасности — чушь.

"Со мной ни разу КаПо (Полиция безопасности Эстонии — ред.) не беседовала", — говорит Петров. Он говорит, что разговоры об угрозе безопасности распускает прежде всего председатель правления EPLÜ Яанус Вийрло, член правления ассоциации Евгений Травин и известный инструктор по стрельбе Дмитрий Удрас. Петров также предъявляет претензии к судье Харьюского уездного суда Алану Бийну, который раньше был связан с руководителями практической стрельбы в Эстонии. В общем, посыл Петрова такой: хотя дело началось с персонального конфликта и любовного треугольника, где EPLÜ выбрал неверную стророну, но сутью дела, в его понимании, является нарушение со стороны EPLÜ эстонских законов и обуявшая некоторых деятелей ассоциации жажда власти.

На самом деле не все так просто. То, что Полиция безопасности многие годы следит за деятельностью стрелков-практиков, интересуется тенденциями и проблемами в этом виде спорта, ни для кого не секрет. Если футболку с надписью "Россия" и пение гимна СССР можно считать просто вопросом эстетики, то вопрос о многих живущих в Эстонии граждан чужого государства, имещих в большом количестве оружие и занимающихся спортом, где использутся настоящее оружие и настоящие патроны, — это уже другое дело.

Согласно полицейской статистике, по состоянию на 21 июля разрешение на оружие имели 687 граждан России и 665 "серопаспортников", из них стрелковым спортом занимается соответственно 184 и 192 человека.

Хуже то, что в Эстонию приезжают инструкторы по стрельбе, которые проводят обучение и тренировки в упомянутых выше так называемых "русских" клубах. В отличие от Эстонии, где у гражданских есть широкие возможности приобрести оружие и стать инструктором, в России это не так. Практическая стрельба в России — государственный спорт. Есть обоснованное подозрение, что приезжающие из России в Эстонию инструкторы по практической стрельбе (а также участники соревнований, владельцы оружия) связаны (или, по меньшей мере, часть из них связана) с силовыми структурами.

В то время как ряд эстонских "практических стрелков" говорит, что за происходящей чисткой — исключения определенных клубов и людей — стоят рекомендации связанных с безопасностью ведомств, сама Полиция безопасности сохраняет молчание. "С кем, что и о чем конкретно мы говорим, — комментировать не можем", — такой ответ пришел изданию Eesti Ekspress на запрос. Но было добавлено: "Полиция безопасности советует, чтобы члены различных клубов и их руководство были ответственными, отвечали за своих членов и исключили попадание оружия в руки всевозможных радикалов".

Клуб Alpha на сегодняшний день исключен из состава EPLÜ. Но можно с уверенностью сказать, что дело дойдет до суда. Будет много жалоб и писем в различные государственные учреждения. У находящегося в центре событий Юрия Петрова есть материальные возможности вести эти баталии.

Странным скорее можно назвать поведение государства.

Когда-то, когда писали закон, очевидно не думали, что в какой-то момент здесь будут сотни граждан чужого государства, у которых полные дома оружия. Не подумали и о том, что из-за границы в Эстонию будут приезжать инструкторы для обучения стрельбе. Но сейчас дела обстоят именно так, и жутко неудобно найти этому решение. Все ходят, как кот вокруг горячей каши, ищут компромиссы — к примеру, какого объема магазины могут быть разрешены в Эстонии. Но проходят мимо развалившегося посреди комнаты слона. EPLÜ чего-то делает, исключает определенные клубы, начинает вводить языковые требования. Но учитывая, что всё будет обжаловано в суде, неизвестно, изменится ли что-то на самом деле.

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