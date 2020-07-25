Яростная ссора, куда были втянуты российский миллионер, прекрасная блондинка, пятая колонна, крутые стволы и Полиция безопасности

Шесть лет назад одним августовским утром в центр Таллинна на подземную парковку небоскреба по адресу Торнимяэ, 7 ехал черный внедорожник. В машине сидел живущий в Эстонии гражданин России Юрий Петров. Он является известным в Эстонии бизнесменом в сфере недвижимости. К примеру, сейчас под его руководством в Таллинне возводится комплекс Kalevi Panorama. Впрочем, к истории, разыгравшейся на парковке Торнимяэ, это не имеет отношения.

Когда автомобиль Петрова остановился, к нему подошел еще один мужчина — Денис Вястрик, тоже предприниматель, живущий в этом же здании. Петров и Вястрик знали друг друга. Их связывает прекрасная блондинка Д.Г., которая еще совсем недавно была спутницей жизни Вястрика, но затем стала встречаться с Петровым. Короче: Вястрик сильно избил на подземной парковке Петрова. "Бил неоднократно руками и ногами Юрия Петрова по голове и лицу", — говорится в приговоре суда.

Хотя избиение произошло еще в 2014 году, но следствие и судебный процесс затянулись и приговор был вынесен только в 2018. Вястрик пытался в суде доказать, что имела место "необходимая оборона", потому что Петров занимается практической стрельбой и Вястрик допускал, что в багажнике машины Петрова полно оружия. Суд эти аргументы не убедили, в приговоре было отмечено, что и сам Вястрик занимается тем же видом спорта, поэтому такие же страхи мог испытывать и Петров. Вястрика признали виновным.

На этом в нашей истории можно было бы поставить точку. Всё ж ясно: любовный треугольник, два увлекающихся оружием бизнесмена, один отбил у другого женщину, а другой отомстил обидчику кулаками.

Но на самом деле ссора только начиналась. Сейчас в нее втянуты Эстонская ассоциация практической стрельбы (EPLÜ), целая группа членов руководства ассоциации, несколько стрелковых клубов, по меньшей мере один судья, а также эстонские силовые структуры. Петров и сам говорит изданию Eesti Ekspress, что конфликт с Вярстиком — лишь деталь. По его мнению EPLÜ встал в этом конфликте на сторону Вястрика и Петрова это тревожит. "Я бы сказал, что с этого дело началось, а действительная проблема заключается в другом", — говорит Петров.