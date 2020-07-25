Яростная ссора, куда были втянуты российский миллионер, прекрасная блондинка, пятая колонна, крутые стволы и Полиция безопасности

Хуже то, что в Эстонию приезжают инструкторы по стрельбе, которые проводят обучение и тренировки в упомянутых выше так называемых "русских" клубах. В отличие от Эстонии, где у гражданских есть широкие возможности приобрести оружие и стать инструктором, в России это не так. Практическая стрельба в России — государственный спорт. Есть обоснованное подозрение, что приезжающие из России в Эстонию инструкторы по практической стрельбе (а также участники соревнований, владельцы оружия) связаны (или, по меньшей мере, часть из них связана) с силовыми структурами.
В то время как ряд эстонских "практических стрелков" говорит, что за происходящей чисткой — исключения определенных клубов и людей — стоят рекомендации связанных с безопасностью ведомств, сама Полиция безопасности сохраняет молчание. "С кем, что и о чем конкретно мы говорим, — комментировать не можем", — такой ответ пришел изданию Eesti Ekspress на запрос. Но было добавлено: "Полиция безопасности советует, чтобы члены различных клубов и их руководство были ответственными, отвечали за своих членов и исключили попадание оружия в руки всевозможных радикалов".
Клуб Alpha на сегодняшний день исключен из состава EPLÜ. Но можно с уверенностью сказать, что дело дойдет до суда. Будет много жалоб и писем в различные государственные учреждения. У находящегося в центре событий Юрия Петрова есть материальные возможности вести эти баталии.
Странным скорее можно назвать поведение государства.
Когда-то, когда писали закон, очевидно не думали, что в какой-то момент здесь будут сотни граждан чужого государства, у которых полные дома оружия. Не подумали и о том, что из-за границы в Эстонию будут приезжать инструкторы для обучения стрельбе. Но сейчас дела обстоят именно так, и жутко неудобно найти этому решение. Все ходят, как кот вокруг горячей каши, ищут компромиссы — к примеру, какого объема магазины могут быть разрешены в Эстонии. Но проходят мимо развалившегося посреди комнаты слона. EPLÜ чего-то делает, исключает определенные клубы, начинает вводить языковые требования. Но учитывая, что всё будет обжаловано в суде, неизвестно, изменится ли что-то на самом деле.
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