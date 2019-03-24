Ярмарка ”КУ-КУ” подтвердила рост интереса к изучению эстонского языка

”Было приятно видеть сотни посетителей десятков национальностей из разных районов столицы и ее окрестностей, которые пришли на ”КУ-КУ” потому, что хотят говорить по-эстонски. Рады были видеть и учителей эстонского языка, а также представителей работодателей, которых интересовали методики и материалы для изучения языка. Большое спасибо всем за активное участие!” — рассказала один из организаторов, руководитель Таллиннского дома эстонского языка Фонда интеграции Ольга Селищева.

Отзывы посетителей и партнеров говорят о том, что наибольшим интересом пользовались методики и материалы, которые позволяют изучать эстонский язык посредством общения — большинство посетителей хотят выучить эстонский язык, чтобы общаться на нем. Например, наиболее популярными были воркшопы языкового кафе и импровизационно-игровой курс ”Юхан”.

Каждый десятый посетитель приобрел на ярмарке новые учебные материалы. Большой интерес вызвали и встречи с их авторами — Малль Пести, Маре Китсник, Леэло Кингисепп, в ходе которых они поделились своими рекомендациями.

”КУ-КУ еще раз подтвердила, что интерес к изучению эстонского языка растет. Поэтому мы уже начали обсуждать с партнерами следующую ярмарку. Пока что каждый может найти информацию, необходимую для изучения эстонского языка, на веб-сайте нашего фонда www.integratsioon.ee/ru”, — заверила Ольга Селищева.

Ярмарка эстонского языка ”KU-КУ” прошла на Таллиннском певческом поле 23 марта с 11:00 до 17:00.