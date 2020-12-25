Yandex Go продлевает действие фонда поддержки водителей в Эстонии, пострадавших от коронавируса

”Показатели заболеваемости остаются высокими, и мы понимаем, насколько важна будет помощь партнерам в следующим году. Мы готовы продолжать поддерживать водителей партнеров, пострадавших от вируса”, — сказал региональный руководитель Yandex Go Стасис Брилис.
Программа распространяется на всех водителей, кто работает с сервисом регулярно и выполняет заказы хотя бы пару часов в день. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо обратиться в службу поддержки Yandex Go через свое водительское приложение.
Фонд общим объемом более 6 миллионов евро был сформирован весной этого года. Помимо Эстонии, программа поддержки действует в Латвии, Сербии, Армении, Грузии, Молдове, России и Казахстане. География фонда расширяется и в ближайшее время охватит другие страны.
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