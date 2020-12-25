25.12.2020, 20:54

Yandex Go продлевает действие фонда поддержки водителей в Эстонии, пострадавших от коронавируса


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PROBLEEME JAGUB: Vene firma Yandex Taxi mõned esindajad ei löö uute juhtide ja rahateenimise nimel millegi ees risti ette ja lubavad juhid mustalt tööle, kurdavad ametnikud.
PROBLEEME JAGUB: Vene firma Yandex Taxi mõned esindajad ei löö uute juhtide ja rahateenimise nimel millegi ees risti ette ja lubavad juhid mustalt tööle, kurdavad ametnikud.Foto: Jaanus Lensment

Сервис Yandex Go продлевает до конца 2021 года действие фонда финансовой помощи партнеров в Эстонии. Он направлен на водителей партнеров, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими.

”Показатели заболеваемости остаются высокими, и мы понимаем, насколько важна будет помощь партнерам в следующим году. Мы готовы продолжать поддерживать водителей партнеров, пострадавших от вируса”, — сказал региональный руководитель Yandex Go Стасис Брилис.

Программа распространяется на всех водителей, кто работает с сервисом регулярно и выполняет заказы хотя бы пару часов в день. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо обратиться в службу поддержки Yandex Go через свое водительское приложение.

Фонд общим объемом более 6 миллионов евро был сформирован весной этого года. Помимо Эстонии, программа поддержки действует в Латвии, Сербии, Армении, Грузии, Молдове, России и Казахстане. География фонда расширяется и в ближайшее время охватит другие страны.

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