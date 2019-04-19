"Яндекс.Такси" оперативно отреагировал на публикацию Delfi

При этом в "Яндексе" отметили, что готовы принять в любое удобное для меня время, пока нахожусь в Москве. В рамках освещения встречи глав двух государств, к сожалению, не было времени посетить офис.

Стоит отметить, что общение шло в соцсети и представитель пресс-службы оперативно отвечал на вопросы. Поскольку мне не удалось посетить представительство "Яндекс.Такси", попросил их прислать письменный комментарий. А также задал еще два вопроса.

"Нам очень жаль, что гостям из Эстонии пришлось столкнуться с неприятной ситуацией. В подобных случаях мы рекомендуем сразу обращаться в службу поддержки. Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса, и обратная связь пользователей помогает нам выявлять водителей, нарушающих правила "Яндекс.Такси". При возникновении подобных ситуаций водителю выносится предупреждение, а в случае неоднократных нарушений требований сервиса он может быть заблокирован. Надеемся, больше не будем вас огорчать (улыбающийся смайлик)".

Как вы узнали о публикации и почему решили сразу связаться со мной?

Мы внимательно следим за материалами, которые выходят в СМИ о "Яндекс.Такси". Как только мы увидели статью, решили связаться с вами и прокомментировать ситуацию, а заодно и пригласить в гости в наш московский офис.

Эстонский сервис такси Bolt (бывший Taxify) планирует выйти на рынки в СПб и Москве. Как к этому относится ”Яндекс”, считаете ли вы, что эстонская фирма может составить вам конкуренцию?

Мы всегда приветствуем конкуренцию, она помогает рынку развиваться.