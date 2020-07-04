Яна Тоом: времена в эстонской политике, когда профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся

На конгрессе консерваторов Хельме вспомнил то, что он когда-то сказал Юри Ратасу: "Если мы сейчас откроем границы для дешевой рабочей силы, то через лет 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа. И у тебя, дорогой друг, не будет никакой должности. Ты просто не нужен будешь тем, кто станет выбирать своих новых Кылвартов и Тоом.

"Стигматизация Ида-Вирумаа и разделение общества на своих и чужих со стороны министра внутренних дел не неожиданна, но, тем не менее, недопустима. Государственный муж должен бы радоваться, что в политике представлены и люди других национальностей. Но нет, этим, оказывается, можно угрожать. Да ещё так, как интеллигентный человек никогда не сделает — пересказывая приватный разговор и не упоминая при этом, каким был ответ", — написала Тоом в Facebook.

"Действительно, пора на покой. Те времена в эстонской политике, когда успеха добивались распространением слухов, а профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся", — добавила она.

В интервью ERR Тоом сказал следующее: "Тема совершенно не новая. В свете этого только радует, что Март Хельме больше не председатель партии, потому что это нарратив откуда-то из 19-го века. Он типичный представитель того поколения эстонцев, которые считают себя элитой на том лишь основании, что они без акцента говорят на родном языке. Ему действительно пора удаляться от дел".

"И второй момент. Может, он это и говорил Ратасу, но у интеллигентных людей не принято пересказывать содержание своих разговоров общественности. Но это пускай будет на его совести", — добавила евродепутат.