Яна Тоом: в столовую Европарламента я не хожу, там крысы

”Обещала приготовить вам мясо, но вчера у нас в Брюсселе был день без машин, так что не смогла поехать. Недавно мне прооперировали ногу и сейчас я очень медленно бегаю. Врачи вообще не разрешает мне ходить….”, — говорит Тоом, встречая журналиста.

”Сейчас культура питания очень изменилась. Ты слышишь аргументы вегетарианцев и с ними согласен, но привычка — есть привычка. Я мясоед! Хищник!”, — продолжает политик. Она отмечает, что мясо в Брюсселе очень дорогое, но оно ей нравится больше, чем эстонское. ”Не знаю, в чем дело, но мясо тут совершенно другое. Свинину я ем редко, а вот говядина и баранина здесь другие”.

Примечательно, что в столовой Европарламента Тоом не питается. ”Я туда не хожу. В Европарламенте крысы. В прошлом году я лично видела там больших крыс с длинными хвостами. Так что в столовую я точно не пойду, хотя проблему решили. Кроме того, и цены там неадекватные. Это ненормально. Однажды мы с коллегами пошли в бар отметить кое-что и я взяла джин-тоник. Он мне обошелся в 9.50. Не то чтобы я не могу позволить себе это с моей зарплатой, просто я знаю, что в магазине это стоило бы 1.50. Такую прибыль я отказываюсь приносить кому бы то ни было", — говорит Тоом.

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