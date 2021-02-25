Яна Тоом в программе ”60 минут”: ”Северный поток -2”, конечно же, будет построен

Речь шла о санкциях, которыми США и ЕС грозят России в связи с газопроводом ”Северный поток-2” и с делом Алексея Навального, сообщается на сайте евродепутата.

Есть ли какая-то конкретика по тем санкциям, которые вы в ближайшие дни против нас введете?

Я санкций против вас никогда не ввожу, хочу вас расстроить. Я всегда голосую против. Насколько я понимаю, санкции будут персональные и достаточно мягкие. Честно говоря, я сейчас вас всех слушала с некоторым удивлением: я ничего такого, о чем вы говорили, в речи Байдена не услышала.

Речь Байдена была посвящена в основном тому, что США возвращаются в орбиту сотрудничества с ЕС. России в этой речи посвящено 4%, если мерить в буквах и пробелах, и, в принципе, Байден со своей риторикой попал под жесткую критику конгрессменов от Республиканской партии, которые сказали, что он очень как-то мягко относится к идее ”Северного потока”, который, конечно же, будет построен. Поэтому я не понимаю волнения по этому поводу. По-моему, все у вас неплохо.

Это вы оптимисты или мы пессимисты, потому что санкции пока вводит не Байден, мы сейчас опасаемся санкций ЕС, там не до конца понятно — то ли они за Навального, то ли за трубу, то ли за украинских птиц? Что это будет в конечном итоге, особенно глядя на 18 немецких компаний, которые уже разбежались, еще до санкций.

Я как раз хотела сказать, что все это в таком ключе обсуждается, как будто 18 компаний выбежали после речи Байдена. Они ушли значительно раньше, еще задолго до санкций, в принципе, при Трампе. То есть, что сейчас произошло? Конгресс США потребовал у Госдепа отчитаться по поводу санкций. Госдеп почесал свою большую голову и вышел с этим отчетом, сказав — у нас все прекрасно, уже 18 ушли. Под санкции попала одна компания и та — российская. Не то чтобы это было хорошо, но это не имеет никакого отношения к немцам. В этом смысле все происходит достаточно мягко.

Конечно, это проект экономический, но и противостояние ему на самом деле большей частью экономическое, а не политическое. Естественно, американцы мечтали бы продать нам свой сжиженный газ, который просто очень дорого стоит. Германии это неинтересно, это неинтересно очень многим, и в том, что ”Северный поток” будет, я совершенно уверена. Это понятно абсолютно всем, в том числе противникам Байдена.

Вы представляете прибалтийскую страну, союзников в Восточной Европе у вас много. И если взять еще Байдена, мощного союзника, который тоже ратует против ”Северного потока”, может быть, вы дожмете в конечном итоге Меркель?

Байден не ратует против ”Северного потока”. Он для галочки отметил целый ряд тезисов, которые принято озвучивать американцам, но при этом прошел по краю. Более того, он сказал, что Соединенные Штаты не будут предпринимать никаких действий без согласования с союзниками. Мне бы, конечно, хотелось думать, что главные союзники — это Эстония и Латвия, но если мы посмотрим на объем экономики стран ЕС, то все-таки, наверно, это немножечко не мы.

Скажите, сколько там желающих ввести санкции в связи с Навальным. Он же теперь не узник совести или узник совести? Какие вообще настроения?

Настроения очень разные. У нас недостаточно стран на уровне экспертизы по России. Людей, которые читают по-русски, говорят по-русски, их все-таки очень мало. Я уже седьмой год член делегации Россия-ЕС, и эта делегация работает в таком холостом режиме. Мы время от времени собираемся обсудить, как в России все плохо, но почему-то россияне при этом обычно не присутствуют. А если присутствуют, то такие, знаете, которые не создают полноты картины.

Отношение к Навальному разное. Думаю, что новость про Amnesty International, наверно, кого-то чуть-чуть встряхнула, но как насчет высказываний про грызунов и прочее разное? Мои шведские коллеги, конечно, были в шоке. Что, конечно, никак не отменяет того факта, что даже на взгляд людей, которым Навальный не нравится, то, каким образом происходят суды, задержания, кружения самолетов и так далее, это все симпатии не вызывает. Но это будут персональные санкции, под них не попадут какие-то очень значимые люди, то есть это опять делается немножко для галочки. Европарламент, в отличие от парламента любой другой страны, не обладает правом законодательной инициативы. В ЕС три законодателя: это Совет Европейского союза, это Еврокомиссия и это Европарламент. И все должны о чем-то договориться. Поэтому резолюцию Европарламента нельзя воспринимать как руководство к действию. Это политическая позиция, которая не обязательно будет иметь тот результат, который в ней написан. Поэтому я бы на вашем месте не сильно преувеличивала действие всех этих вещей и еще раз скажу, если кто и будет топить ”Северный поток”, то это будет не Байден.

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