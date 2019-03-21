Яна Тоом пожаловалась на Михаила Стальнухина в суд чести Центристской партии

"Жалоба подана, но наши правила не предполагают публикации ее содержания в СМИ. Но могу сказать, что она касается деятельности Стальнухина во время предвыборной кампании, которая была направлена на подрыв моей кампании. В целом это сказалось на результате партии", — рассказала Яна Тоом корреспонденту портала rus.err.ee.

Председатель суда чести Центристской партии Калле Кландорф пока не знает, когда жалоба Яны Тоом будет рассмотрена.

На вопрос, грозит ли Стальнухину исключение из партии, Калле Кландорф ответил, что это в любом случае не в компетенции суда чести.

По словам Калле Кландорфа, жалоба Яны Тоом стала первой, поступившей в суд чести за последние два с половиной года.