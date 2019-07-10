Яна Тоом получила значимый пост в Европейском парламенте

По словам Тоом, Комитет по петициям — полезный инструмент, а пост заместителя председателя позволит ей эффективнее бороться за права своих избирателей.

Председателем комитета стала Долорс Монтсеррат, ее заместителями помимо Тоом — Татьяна Жданок, Рышард Чарнецкий и Кристина Маэстре Мартин де Альмагро.

Комитет рассматривает обращения граждан и постоянных жителей ЕС. Яна Тоом входит в комитет с момента избрания в Европарламент в 2014 году.