Яна Тоом получила значимый пост в Европейском парламенте

В среду Комитет по петициям Европейского парламента выбрал Яну Тоом заместителем председателя комитета, передает rus.err.ee.
По словам Тоом, Комитет по петициям — полезный инструмент, а пост заместителя председателя позволит ей эффективнее бороться за права своих избирателей.
Председателем комитета стала Долорс Монтсеррат, ее заместителями помимо Тоом — Татьяна Жданок, Рышард Чарнецкий и Кристина Маэстре Мартин де Альмагро.
Комитет рассматривает обращения граждан и постоянных жителей ЕС. Яна Тоом входит в комитет с момента избрания в Европарламент в 2014 году.
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