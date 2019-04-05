Евродепутат и член правления Центристской партии Яна Тоом передумала покидать Центристскую партию в случае создания коалиции с EKRE. Тоом пообещала сделать это еще два месяца назад, заявив в телеэфире, что если центристы войдут в коалицию с EKRE, она покинет партию на следующий день, передает rus.err.ee.

"Боюсь, что не сдержу свое обещание", — отметила Тоом в интервью "Актуальной камере" и прокомментировала уход Кальюлайда из партиии.

"Если Раймонд хочет бороться с этой коалицией в Рийгикогу, то по идее, он должен был бы там остаться. Но он не человек команды, то есть Раймонд очень умный политик, но он не человек команды и, может быть, для него Европарламент — это как раз такой выход, когда ты можешь делать свое дело, при этом не оглядываясь на партийную дисциплину. Я очень хорошо это понимаю", — сказала Тоом.