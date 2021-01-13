Яна Тоом об отставке Ратаса: это решение не означает признания вины

Сегодня ночью Юри Ратас сообщил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Эстонии из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Его соратник по партии евродепутат Яна Тоом считает это решение правильным.
"Юри Ратас объявляет о том, что принимает политическую ответственность и уходит в отставку с поста премьер-министра. И это очень круто — требуя много от других, не каждый умеет требовать многого от себя. Разумеется, правление партии разделяет с Юри эту ответственность, и разумеется, это решение не означает признания вины. Я верю, что подозрения будут сняты. Но партии премьер-министра не к лицу ходить даже и под подозрением", — написала Тоом в Facebook.
"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", — сообщил сам Ратас ранее.
Полностью его обращение читайте и смотрите ЗДЕСЬ.
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