26.06.2019, 07:41

Яна Тоом о возвращении России в ПАСЕ: результат хороший. Он плохой для Эстонии, но не в контексте российской угрозы

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rus.delfi.ee
EST 13
Arvamusfestival 2017 esimene päev
Arvamusfestival 2017 esimene päevFoto: Hendrik Osula

Депутат Европейского парламента Яна Тоом (Центристская партия) считает, что в свете возвращения России в ПАСЕ можно говорить о том, что эстонские политики пока не научились оценивать внешнеполитическую ситуацию.

"Результат хороший. Он плохой для Эстонии, но не в контексте российской угрозы или чего-то еще, а в том смысле, что мы, видимо, еще недостаточно адекватно оцениваем внешнеполитические процессы, потому что мы оказались в очень ясном меньшинстве. Было подано 222 поправки, из них была принята одна. Совершенно очевидно, что наши политики, наши дипломаты не умеют оценивать ситуацию", — передает rus.err.ee слова Тоом, сказанные в интервью "Актуальной камере".

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на вторник приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, что открывает возможность для возвращения в ПАСЕ российской делегации.

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После рассмотрения более 200 поправок депутаты ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая дает России право на безусловное и немедленное возвращение в ассамблею.

В среду, как передают радионовости ERR, в ПАСЕ состоится голосование по поводу процедуры обжалования полномочий делегации из РФ, на чем настаивал ряд депутатов

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