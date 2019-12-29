Яна Тоом — о ситуации вокруг "Спутника": это просто перенос отношения к России на агентство

"Мне непонятно, что послужило триггером всей этой ситуации, потому что ничего ведь не изменилось. Sputnik работает несколько лет. На них не подавали в суд в Эстонии, на них не подавали жалобу в Совет по прессе. Их никогда не ловили на том, что они сделали что-то плохо и неправильно. Это просто перенос отношения к России на Sputnik. Я думаю, что дело в этом", — подчеркнула она.

Тоом отметила, что сейчас время подготовки к праздникам — Рождеству, Новому году, время выбрано очень удачно, никто ничего не будет делать дней десять. Что делать сотрудникам агентства сейчас, пока непонятно, юристы работают над этим, добавила она.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.