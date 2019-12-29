29.12.2019, 10:50

Яна Тоом — о ситуации вокруг "Спутника": это просто перенос отношения к России на агентство

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Yana Toom
Yana ToomFoto: Priit Simson

Политика Таллина в отношении журналистов Sputnik Эстония — это перенос отношения к России на агентство, никаких оснований для резкого изменения поведения не было, считает депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

Ранее МИА "Россия сегодня" заявило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и погранохраны Эстонии письма "с прямыми угрозами" возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

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"Я читала эти письма. Аргументация в них притянута за уши. Я вижу тут очень плохую параллель с тем, что в четверг Европарламент принял резолюцию, осуждающую российский закон об иноагентах. Все это выглядит какой-то скоординированной кампанией и это всегда настораживает. Я думаю, что наша полиция понятия не имела, что такая резолюция готовится. Но я мало верю в совпадения. Мне кажется, что это наступление по нескольким фронтам", — сказала она в беседе с РИА Новости.

"Мне непонятно, что послужило триггером всей этой ситуации, потому что ничего ведь не изменилось. Sputnik работает несколько лет. На них не подавали в суд в Эстонии, на них не подавали жалобу в Совет по прессе. Их никогда не ловили на том, что они сделали что-то плохо и неправильно. Это просто перенос отношения к России на Sputnik. Я думаю, что дело в этом", — подчеркнула она.

Тоом отметила, что сейчас время подготовки к праздникам — Рождеству, Новому году, время выбрано очень удачно, никто ничего не будет делать дней десять. Что делать сотрудникам агентства сейчас, пока непонятно, юристы работают над этим, добавила она.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Портал Sputnik был открыт в Эстонии в 2016 году. Министерство иностранных дел Эстонии неоднократно обращало внимание, что портал является пропагандистским каналом, не соблюдает журналистскую этику, публикует ложную информацию и использует неправильное толкование.

В августе 2019 года портал Propastop запустил на площадке rahvaalgatus.ee сбор подписей под предложением выработать законодательные рамки при регистрации поддерживаемых из-за рубежа доменов с окончанием адрес на .ее, которые разжигают в обществе конфликты, передают тенденциозную информацию или распространяют враждебную пропаганду и прдложил закрыть порталы baltnews.ee и sputniknews.ee.

В ноябре 2019 года арендодатель известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения и призвал покинуть помещения офиса в связи с санкциями в отношении ”России сегодня”, а Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с этой компанией.

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