Яна Тоом о новогодней речи президента: на этот раз обошлось без лекции

"Я слишком долго была в политике, чтобы не думать об этом: тон речи президента был продиктован тем обстоятельством, что им не удалось найти времени для совместного ужина с членами правительства, некоторые из которых, кстати, не пойдут на президентский прием. Так что на этот раз без лекции", — написала Тоом в Facebook.

"Даже слово ”национальный” было заменено на ”приверженец певческого праздника”. Что и логично, учитывая, что русскую песню под певческой эстрадой слышать не очень хотят", — добавила она.

Речь Кальюлайд на русском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.