Яна Тоом о новогодней речи президента: на этот раз обошлось без лекции

Евродепутат Яна Тоом высказалась в соцсетях по поводу новогодней речи президента Керсти Кальюлайд.
"Я слишком долго была в политике, чтобы не думать об этом: тон речи президента был продиктован тем обстоятельством, что им не удалось найти времени для совместного ужина с членами правительства, некоторые из которых, кстати, не пойдут на президентский прием. Так что на этот раз без лекции", — написала Тоом в Facebook.
"Даже слово ”национальный” было заменено на ”приверженец певческого праздника”. Что и логично, учитывая, что русскую песню под певческой эстрадой слышать не очень хотят", — добавила она.
Речь Кальюлайд на русском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.
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