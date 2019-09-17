17.09.2019, 07:50

Яна Тоом: ни одна эстонская партия не готова решать проблему безгражданства

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rus.delfi.ee
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Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus
Yana Toomi pressikonverents KeskraamatukogusFoto: Karin Kaljuläte

Евродепутат от Центристской партии Яна Тоом признала, что вопрос серых паспортов так и не решен, несмотря на то, что центристы уже более двух с половиной лет возглавляют правительство, объяснив это противодействием партнеров центристов по коалиции, передает rus.err.ee.

У нас никогда не будет правительства из одной партии. У нас всегда будет коалиция. И, к сожалению, среди эстонских партий нет ни одной, которая была бы готова идти на подвижки в этом вопросе", — заявила евродепутат 16 сентября в ток-шоу "Своя правда" на телеканале ETV+.

По ее словам, натурализация играет небольшую роль в снижении числа серопаспортников: "Если мы посмотрим на то, как уменьшается количество неграждан, то там есть два основных фактора. Это гражданство России и смерть. И только на третьем месте — натурализация. И это не совсем нормально".

"И хотя у нас есть в нынешнем Коалиционном соглашении пункт о том, что к январю следующего года должна быть выработана поправка к Закону о гражданстве, которая позволит давать эстонское гражданство детям и внукам людей, живших в момент восстановления независимости в Эстонии, если у одного из их родителей серый паспорт, это коснется всего лишь нескольких тысяч человек. Но это единственное, что мы смогли выбить", — добавила Тоом.

"Да, вы правы, я тут нападаю на [представителя Партии реформ] Урмаса Паэта как главного архитектора безгражданства. Но, к сожалению, наши нынешние партнеры по коалиции ничуть не лучше", — заявила евродепутат.

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