Яна Тоом: ни одна эстонская партия не готова решать проблему безгражданства

У нас никогда не будет правительства из одной партии. У нас всегда будет коалиция. И, к сожалению, среди эстонских партий нет ни одной, которая была бы готова идти на подвижки в этом вопросе", — заявила евродепутат 16 сентября в ток-шоу "Своя правда" на телеканале ETV+.

По ее словам, натурализация играет небольшую роль в снижении числа серопаспортников: "Если мы посмотрим на то, как уменьшается количество неграждан, то там есть два основных фактора. Это гражданство России и смерть. И только на третьем месте — натурализация. И это не совсем нормально".

"И хотя у нас есть в нынешнем Коалиционном соглашении пункт о том, что к январю следующего года должна быть выработана поправка к Закону о гражданстве, которая позволит давать эстонское гражданство детям и внукам людей, живших в момент восстановления независимости в Эстонии, если у одного из их родителей серый паспорт, это коснется всего лишь нескольких тысяч человек. Но это единственное, что мы смогли выбить", — добавила Тоом.