Яна Тоом: на моей совести — несколько украденных пачек фарша

Яна Тоом (Центристская партия), которая сейчас живет и работает в Брюсселе, призналась, что больше всего ей не хватает эстонского морского воздуха.

Прекрасно владеющую сейчас эстонским языком Тоом из-за скверных языковых навыков и истории Коммунистической партии Советского Союза в свое время выкинули из Тартуского университета, и университет она так и не окончила, но, как утверждает, из-за собственной лени.

1992 год стал для семьи Тоом очень тяжелым, так как ее муж, родом из России, не смог прописаться в Эстонии и устроиться на работу — по словам матери Яны, семье приходилось в основном питаться репой и пшенкой, однако евродепутат заявила, что мать помнит этот период в слишком радужных тонах. "Это было время, когда я научилась весьма успешно воровать в магазине. На моей совести — несколько пачек фарша", — сказала Тоом, пояснив, что когда дети голодают, то выбора не остается.