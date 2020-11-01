01.11.2020, 17:14

Яна Тоом: Мартин Репинский давно ходит по краю

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Foto: Anette Parksepp

Член правления Центристской партии, депутат Европейского парламента Яна Тоом считает, что у ида-вирумааских центристов есть хорошие основания для ходатайства об исключении из рядов политической силы Мартина Репинского.

"Информацию о конфликте между Репинским и центристами Ида-Вирумаа я получаю из новостей, поскольку сама сейчас нахожусь в Бельгии — у нас здесь локдаун, до Эстонии мне не добраться, — сказала Тоом в воскресенье в беседе с rus.err.ee. — Но, зная Мартина, думаю, что у центристов Ида-Вирумаа есть хорошие основания для ходатайства об исключении Репинского из партии. Он давно ходит по краю".

"В 2016 году, когда вскрылись проблемы с его козьей фермой, я посоветовала Мартину покинуть пост министра сельской жизни. В случае с ним я всегда ощущаю личную ответственность, потому что именно я была тем человеком, который в 2015 году привел его в партию, пригласил участвовать в парламентских выборах и провел в Рийгикогу. Сегодня смотреть на стиль его деятельности мне иногда бывает неприятно", — отметила Яна Тоом.

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При этом Яна Тоом пока не знает, какой будет аргументация окружной организации, желающей добиться исключения Мартина Репинского из Центристской партии.

"Я не видела ни протокола их заседания, ни текста заявления", — добавила член правления Центристской партии.

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