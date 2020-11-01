Яна Тоом: Мартин Репинский давно ходит по краю

"Информацию о конфликте между Репинским и центристами Ида-Вирумаа я получаю из новостей, поскольку сама сейчас нахожусь в Бельгии — у нас здесь локдаун, до Эстонии мне не добраться, — сказала Тоом в воскресенье в беседе с rus.err.ee. — Но, зная Мартина, думаю, что у центристов Ида-Вирумаа есть хорошие основания для ходатайства об исключении Репинского из партии. Он давно ходит по краю".

"В 2016 году, когда вскрылись проблемы с его козьей фермой, я посоветовала Мартину покинуть пост министра сельской жизни. В случае с ним я всегда ощущаю личную ответственность, потому что именно я была тем человеком, который в 2015 году привел его в партию, пригласил участвовать в парламентских выборах и провел в Рийгикогу. Сегодня смотреть на стиль его деятельности мне иногда бывает неприятно", — отметила Яна Тоом.

При этом Яна Тоом пока не знает, какой будет аргументация окружной организации, желающей добиться исключения Мартина Репинского из Центристской партии.

"Я не видела ни протокола их заседания, ни текста заявления", — добавила член правления Центристской партии.