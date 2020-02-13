Яна Тоом: коллеги, когда станете опять осуждать жест, означающий превосходство белой расы, сначала подумайте

"Вчера в Страсбурге я обнаружила, что у меня внезапно полтора часа свободны, чего тут обычно не бывае. Вместо того, чтобы поболтать с кем-нибудь в кафе, я потратила неожиданно возникший запас времени на просмотр обсуждения внешней политики в парламенте. В голове вертелось: ”И помрешь ты ду-ра-ком, ду-ра-ком, ду-ра-ком…”

Разумеется, это обо мне: кто по доброй воле окунается в токсичные речи некоторых политиков, у того точно крыша поехала, верно же?

Я не буду спорить здесь с высказываниями, с которыми не согласна, хотя кое о чем поспорить стоило бы, скажем, о нашей слепой вере в Америку или о том, что Россия — корень всех зол. На эти темы, как говорится, можно провести цивилизованные дебаты, например, в форме дискуссии, которую устроило пару месяцев назад Эстонское общество дебатов с Мариной Кальюранд. Звучали мнения за и против, против и за, а судьи выставляли свои оценки. Именно так разрешаются противоречия в цивилизованном мире.

Однако вчера с парламентской трибуны звучали речи, ставящие нашу принадлежность к цивилизации под вопрос.

И даже не потому, что говорилась редкостная чушь, а просто потому, что на эту чушь никто в зале даже не реагировал — хотя у Рийгикогу, как у любого парламента, есть регламент, дающий возможность для реакции.

Так, бывший центрист, ныне депутат от EKRE Пеэтер Эрнитс умудрился увязать Конституцию Эстонии с откровенным хейтспичем, сказав: ”Мустамяэ уже давно оправдывает свое название” (напомню: Мустамяэ — ”черная горка”), потому что ”число зарубежных студентов резко выросло, если в 2012 году их было всего 3%, то в 2018-м — уже 13%”, и вообще, ”сегодня по Таллинну и не только разъезжают смуглокожие развозчики еды”.