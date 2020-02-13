13.02.2020, 08:00

Яна Тоом: коллеги, когда станете опять осуждать жест, означающий превосходство белой расы, сначала подумайте

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EST 21
Yana Toomi tellitud uuringu „Rahvussuhted Eestis” esitlus
Foto: Rauno Volmar

Евродепутат Яна Тоом опубликовала в газете Eesti Päevaleht публичное обращение к эстонским политикам и разместила на сайте своего бюро его перевод:

"Вчера в Страсбурге я обнаружила, что у меня внезапно полтора часа свободны, чего тут обычно не бывае. Вместо того, чтобы поболтать с кем-нибудь в кафе, я потратила неожиданно возникший запас времени на просмотр обсуждения внешней политики в парламенте. В голове вертелось: ”И помрешь ты ду-ра-ком, ду-ра-ком, ду-ра-ком…”

Разумеется, это обо мне: кто по доброй воле окунается в токсичные речи некоторых политиков, у того точно крыша поехала, верно же?

Я не буду спорить здесь с высказываниями, с которыми не согласна, хотя кое о чем поспорить стоило бы, скажем, о нашей слепой вере в Америку или о том, что Россия — корень всех зол. На эти темы, как говорится, можно провести цивилизованные дебаты, например, в форме дискуссии, которую устроило пару месяцев назад Эстонское общество дебатов с Мариной Кальюранд. Звучали мнения за и против, против и за, а судьи выставляли свои оценки. Именно так разрешаются противоречия в цивилизованном мире.

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Однако вчера с парламентской трибуны звучали речи, ставящие нашу принадлежность к цивилизации под вопрос.

И даже не потому, что говорилась редкостная чушь, а просто потому, что на эту чушь никто в зале даже не реагировал — хотя у Рийгикогу, как у любого парламента, есть регламент, дающий возможность для реакции.

Так, бывший центрист, ныне депутат от EKRE Пеэтер Эрнитс умудрился увязать Конституцию Эстонии с откровенным хейтспичем, сказав: ”Мустамяэ уже давно оправдывает свое название” (напомню: Мустамяэ — ”черная горка”), потому что ”число зарубежных студентов резко выросло, если в 2012 году их было всего 3%, то в 2018-м — уже 13%”, и вообще, ”сегодня по Таллинну и не только разъезжают смуглокожие развозчики еды”.

После такой речи в Европарламенте разразилась бы буря негодования, однако любимый слоган Эстонии в последнее время — ”слово свободно”, и он прекрасно позволяет оправдать какое угодно высказывание в принципе — хотя, ясно, вовсе не это было целью президента, когда она облачилась в знаменитую толстовку.

Что меня поражает: даже депутаты, которые восхищались президентской толстовкой и постоянно жалуются на то, какой вред репутации Эстонии наносят высказывания политиков EKRE, отреагировать на слова Эрнитса нужным не сочли вовсе.

Почему не отреагировали? Думаю, я знаю ответ. Одно дело — осуждать доморощенного ксенофоба в зарубежной прессе, и совсем другое — делать это дома, на глазах у здешних избирателей. Общая предпосылка ведь такова, что сказанное отлично соотносится с избирателем, который, по распространенному мнению, и правда ненавидит чернокожих студентов или индийцев — развозчиков еды. И Эрнитс типа прав, хотя данную популярную истину вслух лучше не проговаривать.

Эту предпосылку замечательно подтверждает и заключительное слово уважаемого министра иностранных дел, который выразил поддержку призывам Эрнитса к защите эстонского народа, но ни словом не обмолвился о том, какими примерами парламентарий проиллюстрировал свои взгляды.

Так что, коллеги, когда станете опять осуждать жест, означающий превосходство белой расы, сначала хорошенько подумайте. И поглядитесь в зеркало".

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