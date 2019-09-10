Яна Тоом и Андрус Ансип: рекламу не заказывали и оплачивать ее не будем

Как мы уже сообщали, Комиссия по контролю за финансированием партий (Erakondade rahastamise järelevalve komisjon — ERJK) потребовала в минувший четверг от члена Партии реформ Андруса Ансипа и представителя центристов Яны Тоом представить к 30 сентября отчет по расходам на предвыборную кампанию в Европарламент.

Из отправленных комиссией депутатам писем явствует, что до нее дошла информация о том, что накануне выборов на страничке общеевропейской партии ALDE в Facebook был опубликован призыв голосовать за Ансипа и Тоом. Скриншот этой рекламы наводит на предположение, что за это заплатила ALDE.

ERJK обратила внимание, что положение, регулирующее финансирование партий на европейском уровне, вводит запрет на использование денег ЕС для прямого или косвенного финансирование партий или кандидатов на выборах Европарламента. Для партий и кандидатов в странах ЕС применяются внутригосударственные правила.

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"Я никому не платила за эту рекламу, ни ALDE, ни Центристской партии, ни рекламному агентству", написала в своем ответе председателю ERJK Лийзе Овийр Тоом.

"Так как ни я, ни Центристская партия эту рекламу не заказывали, то я этот счет оплачивать не будут", заявила в своем письме Тоом.