20.07.2020, 13:41

Ядовитые сине-зеленые водоросли добрались до Пярну


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Pärnu rand 2020.06.27
Pärnu rand 2020.06.27Foto: Karli Saul

Сегодня береговая охрана обнаужила на Центральном пляже Пярну сине-зеленые водоросли и подняла красный флаг, который означает, что купаться опасно.

Мэрия города отмечает, что речь идет о первичном визуальном осмотре. Точно можно будет сказать после проведение анализов Департаментом здоровья и получения результатов.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения, город все-таки решил предупредить отдыхающих о потенциальной опасности.

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