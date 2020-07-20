20.07.2020, 13:41
Ядовитые сине-зеленые водоросли добрались до Пярну
Сегодня береговая охрана обнаужила на Центральном пляже Пярну сине-зеленые водоросли и подняла красный флаг, который означает, что купаться опасно.
Сегодня береговая охрана обнаужила на Центральном пляже Пярну сине-зеленые водоросли и подняла красный флаг, который означает, что купаться опасно.
Мэрия города отмечает, что речь идет о первичном визуальном осмотре. Точно можно будет сказать после проведение анализов Департаментом здоровья и получения результатов.
Несмотря на отсутствие официального подтверждения, город все-таки решил предупредить отдыхающих о потенциальной опасности.
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