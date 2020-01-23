"Ядерный взрыв" на производстве в Ласнамяэ: как это было и чем все закончится

По словам Сарапуу, ”ядерный гриб” достигал в высоту 30-50 метров. ”Не нужно быть химиком, чтобы предположить, что там находятся опасные химикаты”, — говорит он. Вся округа, в том числе расположенный неподалеку аэродром, оказалась окутана черным дымом. В тот момент спасатели сообщили, что дым не представляет особой опасности по сравнению с любым другим дымом от пожара, но рекомендовали местным жителям закрыть окна и двери.

Представитель завода Марко Теппан сообщил тогда Сарапуу, что в загоревшемся помещении годами складировали химикаты. Сначала он назвал цифру в 150 тонн, но потом уменьшил ее. ”В итоге мы так и не поняли, сколько их там было”, — говорит Сарапуу. Также спасатели не знали, о каких именно веществах идет речь.

Сарапуу понимал, что ситуация серьезная. Далее произошло еще 5-10 взрывов. ”За все свои 17 или 18 лет работы я ни разу не видел ничего подобного”, — отмечает спасатель.

JUUNIÕHTUNE PÕLENG: Õnneks juhtis tuul musta tossu Lasnamäe elurajoonist eemale. Tehasest paiskunud leeke võis palja silmaga näha isegi enam kui kahe kilomeetri kauguselt. Foto: ALAR TRUU



В определенный момент воздействием пламени начали рушиться конструкции. Были слышны многочисленные хлопки. На снятом одним из очевидцев видео слышно, что хлопки раздавались примерно каждые 0,3 секунды.