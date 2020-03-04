04.03.2020, 14:36

Яак Юске: введение оборонного положения не должно быть лишь в компетенции правительства


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Mihhail Kõlvarti valimine Tallinna linnapeaks
Mihhail Kõlvarti valimine Tallinna linnapeaksFoto: Madis Veltman

Социал-демократы не согласны с включенным в проект изменения Закона о государственной обороне положением, которое предоставляет правительству единоличное право вводить на территории Эстонии так называемое оборонное положение. В связи с этим Социал-демократическая партия внесла свое предложение, в большей мере подходящее для парламентского государства.

”Правительство представило Рийгикогу проект, дающий правительству единоличное право решать вопрос о введении оборонного положения. По сути, правительство теперь сможет ввести такое положение в любой момент. К сожалению, у нас уже есть один пример из истории Эстонии, когда в 1930-е годы тогдашнее оборонное положение было введено для удушения оппозиции. И чтобы это никогда не повторилось, такая возможность должна быть исключена даже чисто теоретически”, — отметил член комиссии Рийгикогу по государственной обороне, социал-демократ Яак Юске.

Согласно уже прошедшему первое чтение законопроекту, оборонное положение может быть введено и в том случае, если, по мнению правительства, будут налицо события, угрожающие общественному устройству Эстонии. При этом в проекте не уточняется, какого рода кризисы могут угрожать общественному устройству.

Социал-демократы предлагают изменить законопроект таким образом, чтобы оборонное положение по предложение правительства вводил и отменял совет государственной обороны.

По словам Юске, решения о введении оборонного положения должен принимать больший круг лиц. ”Совершенно точно, что к таким решениям должен быть привлечен президент как верховный главнокомандующий. Также важно, чтобы в этот процесс были включены представители Рийгикогу”, — отметил он.

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