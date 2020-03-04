Яак Юске: введение оборонного положения не должно быть лишь в компетенции правительства

”Правительство представило Рийгикогу проект, дающий правительству единоличное право решать вопрос о введении оборонного положения. По сути, правительство теперь сможет ввести такое положение в любой момент. К сожалению, у нас уже есть один пример из истории Эстонии, когда в 1930-е годы тогдашнее оборонное положение было введено для удушения оппозиции. И чтобы это никогда не повторилось, такая возможность должна быть исключена даже чисто теоретически”, — отметил член комиссии Рийгикогу по государственной обороне, социал-демократ Яак Юске.

Согласно уже прошедшему первое чтение законопроекту, оборонное положение может быть введено и в том случае, если, по мнению правительства, будут налицо события, угрожающие общественному устройству Эстонии. При этом в проекте не уточняется, какого рода кризисы могут угрожать общественному устройству.

Социал-демократы предлагают изменить законопроект таким образом, чтобы оборонное положение по предложение правительства вводил и отменял совет государственной обороны.