Яак Мадисон: я извинился перед командой Ле Пен от имени Руубена Каалепа

“Наверное молодой человек до конца не понимал, куда эта фотография может попасть и какие в связи с этим могут возникнуть у других людей проблемы», - сказал Мадисон изданию Äripäev.

Политик также заметил, что в дальнейшем партия будет более тщательно отбирать, кого допускать на подобные встречи.

Как позже утверждала лидер французской правопопулистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, она не знала второго значения ”жеста хорошего настроения” и попросила Каалепа удалить фотографию из социальных сетей.

Позже французский политолог Жан-Ив Камю прокомментировал газете Libération ставшее скандальным селфи.

По мнению Камю, то, что Руубен Каалеп показал жест сторонников превосходства белой расы, — неоспоримый факт.

Камю считает невозможным, что Ле Пен встретилась с Каалепом, не проверив лично или через свою команду его бэкграунд. ”Это показало бы тотальный любительский уровень”, — отметил он.