Яак Мадисон участвует в предвыборном мероприятии ультраправой партии ”Альтернатива для Швеции”

”Я рад, что теперь в Швеции есть партия, которая работает на благо шведов и независимой Швеции! Я уверен, что Консервативная народная партия Эстонии сможет сотрудничать с ”Альтернативой для Швеции” в Европарламенте”, — написал Мадисон на сайте шведской партии.

”Мы на протяжении десяти лет трудились во имя сотрудничества между националистическими партиями по всей Европе. Поэтому для меня большая честь, что мы теперь сможем принять представительство наших эстонских соседей, когда будем открывать кампанию перед выборами в Европарламент”, — заявил в свою очередь председатель ”Альтернативы для Швеции” Густав Касселстранд.