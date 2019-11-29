Яак Мадисон привезет европейских правых популистов в Эстонию

Так как фракции Европарламента должны проводить выездные заседания, то в этот раз "Идентичность и демократия" выбрала в качестве места проведения Таллиннн.

После того, как Маттео Салвини выбыл из правительства Италии, то среди членов фракции лишь EKRE находится у власти в своей стране. А это означает, что лишь в Таллинне депутаты фракции могут провести общие мероприятия с местными министрами.

В программе — встреча с министром внутренних дел и лидером EKRE Мартом Хельме, а также министром финансов Мартином Хельме.

Из известных политиков в партийную группу "Идентичность и демократию" входят Марин Ле Пен (Франция), Маттео Салвини (Италия) и Герт Вилдерс (Голландия). Однако они не являются членами Европарламента, поэтому в Таллинн они, скорее всего, не приедут.