Яак Мадисон о президенте Кальюлайд: это настоящее лицемерие

Мадисон подчеркнул, что в государстве действует Презумпция невиновности и он смотрит на факты. ”Ранее в полицию не поступало ни одного заявления, нет ни одного конкретного свидетеля, до сих пор общественность не знает ни одного факта, а человека уничтожают через медиа”, — перечислил Мадисон.

Он также обвинил президента Кальюлайд в лицемерии. ”В одном случае она призывает к прощению, когда известная общественности личность бьет ногами лежащую на земле беременную женщину. Во втором случае, когда нет даже ни одной видеозаписи, где было бы видно избиение, устраивает цирк в зале Рийгикогу, которое является достаточно достойным уважения местом, чтобы не появляться одетой в толстовку”, — добавил он. ”Это оставляет у меня крайне двуликое впечатление, это настоящие лицемерие".

”Виновным человека признают в суде, расследованием занимаются правоохранительные органы — полиция, прокуратура. И если появятся конкретные факты, тогда и можно будет дальше оценивать поведение человека. Если человек совершил любое преступление против личности, то его, без сомнения, нужно за это наказать”, — считает Яак Мадисон.