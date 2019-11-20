Яак Мадисон о НАТО: многие политики слепо надеются, что ничто не пойдет наперекосяк

"НАТО вместе с независимой обороноспособностью — основная опора обороноспособности и безопасности Эстонии. Но в то же время совершенно безответственно, глупо и опасно думать, как делают многие политики, что даже не нужно делать работу для уменьшения опасностей, а они лишь слепо надеются, что все будет работать и ничто не пойдет наперекосяк", — пишет Мадисон в Facebook.

"Но с точки зрения обороноспособности необходимо проработать все варианты различных сценариев, и не может быть догмы, что мы якобы не можем даже думать на какую-либо тему, так как некоторые даже не могут понять эту тему. Одной из основных гарантий обороноспособности Эстонии были близкие отношения с США, кто является основной силой в НАТО", — отмечает он.

"Поэтому для гарантии обороноспособности Эстония должна увеличивать независимую обороноспособность и сотрудничество с соседями, чтобы вообще было возможно к чему-то прийти на основе 5-й статьи НАТО", — подчеркнул Мадисон.