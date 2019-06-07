Яак Мадисон о месте Эстонии в Совбезе ООН: теперь нам нужен пограничный контроль с Африкой(7)
Председатель конституционной комиссии Рийгикогу и член правления EKRE Яак Мадисон считает, что после избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН Эстонии предстоит большая работа по укреплению международной безопасности, угрозы которой исходят прежде всего из Африки и Ближнего Востока.
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