Яак Мадисон о месте Эстонии в Совбезе ООН: теперь нам нужен пограничный контроль с Африкой

”Естественно, хорошо и то, что по крайней мере миллионы евро, потраченные на кампанию не выброшены на ветер, и Эстония оказалась выбранной. В то же время целью было не только стать выбранной, но и теперь в течение двух лет сделать максимум, чтобы акцентировать и обратить внимание, например, на угрожающую Европе опасность, которой является распространение терроризма с Ближнего Востока и угроза массовой иммиграции из Африки

Совбез ООН должен осознавать и находить решения, чтобы нейтрализовать угрозы, и поддержать, к примеру, введение более строгого пограничного контроля со странами Африки”, — сказал Мадисон, комментируя для газеты EP избрание Эстонии в СБ ООН.