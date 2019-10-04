04.10.2019, 10:27

Яак Мадисон нанял тестя на должность своего ассистента

 (9)
rus.delfi.ee
EST 8
Jaak Madison, Merit Männiste
Jaak Madison, Merit MännisteFoto: Rauno Volmar

Ассистентом депутата Европарламента Яака Мадисона (EKRE) стал отец его супруги, предприниматель и музыкант Каупо Мяннисте, пишет rus.err.ee.

На вопрос новостного портала ERR о том, что заставило Мяннисте занять должность ассистента Мадисона, тот ответил: "Я решил пойти работать местным ассистентом Мадисона, потому что мне сделали соответствующее предложение. Описанные в двустороннем договоре рабочие обязанности мне подходят". Конфликта интересов он в данной ситуации не видит.

Сам Мадисон также считает обоснованным решение взять на работу тестя. "Для выполнения описанных в договоре обязанностей он мне подходит. Мяннисте не является моим близким родственником, поэтому трудовые отношения с ним допустимы, — заявил Мадисон.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: