Яак Мадисон нанял тестя на должность своего ассистента

Ассистентом депутата Европарламента Яака Мадисона (EKRE) стал отец его супруги, предприниматель и музыкант Каупо Мяннисте, пишет rus.err.ee.
На вопрос новостного портала ERR о том, что заставило Мяннисте занять должность ассистента Мадисона, тот ответил: "Я решил пойти работать местным ассистентом Мадисона, потому что мне сделали соответствующее предложение. Описанные в двустороннем договоре рабочие обязанности мне подходят". Конфликта интересов он в данной ситуации не видит.
Сам Мадисон также считает обоснованным решение взять на работу тестя. "Для выполнения описанных в договоре обязанностей он мне подходит. Мяннисте не является моим близким родственником, поэтому трудовые отношения с ним допустимы, — заявил Мадисон.
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