Яак Мадисон намерен препятствовать работе Европарламента

Своей самой большой целью в Европарламенте Малисон назвал воспрепятствование работе Европарламента. "Если что-то в Европарламенте останется несделанным или нерешенным в течение следующих пяти лет, то это уже было бы большой победой, потому что чем меньше Европарламент сосредотачивает власти в своих руках, тем лучше для стран Евросоюза", - сказал он.

"Мне, скорее, понравилось бы быть хотя бы одним мелким звеном внутри троянского коня, которое хоть немножко посодействовало бы остановке деятельности этого Европарламента", - добавил Мадисон.