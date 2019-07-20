Яак Мадисон намерен препятствовать работе Европарламента

Набравший на выборах в Европарламент 22 819 голосов член EKRE Яак Мадисон хочет внести свой вклад в остановку деятельности Европарламента.
Своей самой большой целью в Европарламенте Мадисон назвал воспрепятствование работе Европарламента. "Если что-то в Европарламенте останется несделанным или нерешенным в течение следующих пяти лет, то это уже было бы большой победой, потому что чем меньше Европарламент сосредотачивает власти в своих руках, тем лучше для стран Евросоюза", - сказал он.
"Мне, скорее, понравилось бы быть хотя бы одним мелким звеном внутри троянского коня, которое хоть немножко посодействовало бы остановке деятельности этого Европарламента", - добавил Мадисон.
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