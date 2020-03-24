Яак Ааб: в четверг должен прибыть самолет с двухнедельным запасом средств индивидуальной защиты

Ааб сказал сегодня в "Terevisioon", что на этой неделе в Эстонию должен прибыть самолет с запасом средств индивидуальной защиты. "Этот самолет сейчас упаковывают в Китае к четвергу. Прибудет ли он тогда, мы не уверены, но относительно вероятно получим, потому что предоплата сделана. Это покрыло бы примерно на две недели потребность всех, что касается госучреждений, больниц и домов по уходу".

Министр сказал, что сотрудничают с Hansapost, у которой есть опыт доставки товаров из Китая.

Ааб сказал, что сейчас у больниц имеется запас средств индивидуальной защиты как минимум на неделю, если случится так, что придется госпитализировать больше людей. "В течение этой недели постараемся найти решение, чтобы эти запасы увеличились".

По словам министра, вскоре прибудут и миллионы хирургических масок, которые смогут использовать госучреждения. "Хотим получить их в этих количествах уже на этой неделе", — сказал Ааб.

Ааб назначен управляющим работами по чрезвычайному положению, который должен обеспечивать наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты вне системы здравоохранения и социальной опеки.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!