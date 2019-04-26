Яак Ааб обещает продолжить сокращать штат чиновников

Отвечая на вопрос редактора портала ERR о том, какие еще посты можно перевести из Таллинна в другие регионы, Ааб ответил, что не намерен пугать чиновников ведомств, но продолжить реформу он все же планирует, пишет rus.err.ee.

"В одиночку министр государственного управления это сделать не сможет. Эти ведомства ведь распределены между министерствами, такое решение следует принять сообща. Я готов подготовить это решение и обсудить его с членами коалиции. Сейчас есть план составить список ведомств и мест, в которых они могли бы находиться", — поведал Ааб, напомнив, что за три года из запланированных тысячи постов в регионы было переведено свыше 800 рабочих мест.

Новый министр также планирует продолжить создание государственных домов, в которых были бы сосредоточены госуслуги, и упорядочить распределение европейских дотаций.

Он отметил, что стратегия государственного бюджета должна быть готова к концу мая, тогда будет ясно, каких целей сможет добиться новая коалиция.