Яак Ааб: наверное, русских школ в Эстонии будет немного

В передаче "Интервью недели" новый министр подтвердил, что дети хотят и учить эстонский язык, и учиться на нем. "Это желание видно. Может по регионам это желание разное. В Таллинне это точно видно", — подчеркнул Ааб.

Он считает, что русские школы в Эстонии все-таки сохранятся. "Может быть, их не будет очень много, но сказать, что русских школ в Эстонии не будет, нельзя", — уверен Ааб. Он добавил, что надо решить какими они будут — частными или муниципальными.

На вопрос о том, что, когда решался вопрос перехода на систему 60 на 40 (60% предметов преподается на эстонском языке, 40% — на русском — прим. ред.), местным самоуправлениям не оставили выбора, им приказали, Ааб ответил, что в Эстонии самоуправления очень автономны. "Я не думаю, что им кто-то может приказать так, чтобы не было ни одной русской школы никогда. Все равно где-то они останутся. Их не будет много, наверное", — отметил министр.