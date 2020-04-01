Яак Ааб: из Китая заказано средств индивидуальной защиты на сумму 11,4 млн

"Мы действуем по нескольким направлениям – уже заказана крупная партия из Китая и сделано несколько небольших заказов.

Из Китая заказано средств индивидуальной защиты на сумму 11,4 млн долларов. Заказанными средствами индивидуальной защиты будут обеспечены больницы, дома призрения, Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны и других учреждений.

Заказаны следующие средства индивидуальной защиты:

одноразовые хирургические маски – 5,5 млн

респираторные маски FFP2 – 2 млн

респираторные маски FFP3 – 100 000

защитные очки – 100 000

перчатки – 25 миллионов пар

защитные халаты (трех различных типов) – 1,1 млн

одноразовые медицинские шапки – 500 000

бахилы – 2 млн



Министерство экономики и коммуникаций заключило договор с международной логистической фирмой. Последняя координирует прием товара от различных производителей в Китае и организует его доставку авиарейсами. Всего будет совершено четыре авиарейса. Первый самолет должен прибыть в Эстонию 6 апреля. Мы смогли убедиться в профессиональности наших партнеров – обмен информации с ними оперативный и четкий.