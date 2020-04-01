Яак Ааб: из Китая заказано средств индивидуальной защиты на сумму 11,4 млн

На сегодняшний день Министерство финансов направило все усилия на централизованную поставку средств индивидуальной защиты, а также сбор информации, связанной с запасами этих средств и заключенные договоры. Комментарий министра государственного управления Яака Ааба.
"Мы действуем по нескольким направлениям – уже заказана крупная партия из Китая и сделано несколько небольших заказов.
Из Китая заказано средств индивидуальной защиты на сумму 11,4 млн долларов. Заказанными средствами индивидуальной защиты будут обеспечены больницы, дома призрения, Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны и других учреждений.
Заказаны следующие средства индивидуальной защиты:
одноразовые хирургические маски – 5,5 млн
респираторные маски FFP2 – 2 млн
респираторные маски FFP3 – 100 000
защитные очки – 100 000
перчатки – 25 миллионов пар
защитные халаты (трех различных типов) – 1,1 млн
одноразовые медицинские шапки – 500 000
бахилы – 2 млн
Министерство экономики и коммуникаций заключило договор с международной логистической фирмой. Последняя координирует прием товара от различных производителей в Китае и организует его доставку авиарейсами. Всего будет совершено четыре авиарейса. Первый самолет должен прибыть в Эстонию 6 апреля. Мы смогли убедиться в профессиональности наших партнеров – обмен информации с ними оперативный и четкий.
Помимо крупного договора с китайским предприятием, мы заключили еще пять соглашений на поставку меньших объемов средств индивидуальной защиты. Два заказа будут доставлены в течение этой недели. В них входят респираторные маски, хирургические маски, перчатки, защитные очки и халаты.
Прошу проявить понимание в случае, если сроки поставок будут задержаны. Подтверждаю, что мы делаем все для того, чтобы средства индивидуальной защиты были доставлены как можно скорее. От имени правительства благодарю всех за понимание.
В заключении договоров поддержку нам оказал Государственный центр опорных услуг, который оказывает вспомогательные услуги при организации госпоставок. Также к сотрудничеству были привлечены Министерство социальных дел, Министерство иностранных, Департамент здоровья, Северо-Эстонская региональная больница и посольство Китайской Народной Республики в ЭР. Я также выражаю благодарность эстонским предприятиям, которые оказали помощь в поиске меньших по объему заказов".
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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