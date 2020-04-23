Яак Ааб: государство готово бесплатно выдавать маски малообеспеченным и группам риска

Предложение министра сразу поднимает вопрос о доступности защитных масок. К примеру, в сети аптек Apotheka упаковка из 10 масок FFP1 (относительно низкая степень защиты) стоит свыше 7 евро. Многим это не по карману. В то же время не каждый способен (или есть возможность) изготовить маску самостоятельно.

Отвечая на вопрос Delfi, министр сказал, что государство готово выдавать малообеспеченным людям и жителям, входящим в группы риска, маски бесплатно, это можно было бы делать через местные самоуправления, которые лучше всего могут оценить - кто нуждается в помощи.

"В ближайшее время должно увеличится предложение в магазинах и аптеках, поэтому можно надеяться, что цена упадет. Не в разы, конечно, потому что и стоимость материала, из которого изготовляют хирургические маски, на мировом рынке выросла в 50 раз по сравнению с докризисным временем", - пояснил Ааб.

По оценке министра, масок для выполнения правила должно хватить. В то же время он согласен с тем, что нет возможности проверить, правильно ли человек носит маску, не будет ли он надевать одноразовую маску в целях экономии повторно. "Дадим совет и конечно предупредим об опасности, которую несет с собой неправильное использование масок. Таким поведением человек же поставит в опасность и свою жизнь, и жизнь других людей".

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