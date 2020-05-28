”Я устал, но я не ухожу”. Передача Андрея Титова "Кто кого?" закрывается — почему, и каким будет новый проект?

На формат вдохновили коллеги, но Соловьев тоже помог

Передачу закрыли?

Нет. Просто она изменится, станет другой. Может быть, даже сменится название. Пока что-то говорить рано. Но если оперировать термином, упомянутым в вопросе, то скажем так: скорее закрылась сама. Думаю, за два с половиной года формат себя полностью изжил. От изначальной задумки мы стали постепенно отходить где-то на середине дистанции.

Почему?

Причин много, надо смотреть комплексно. Первая и главная — не нашлось так много героев, готовых сражаться в словесных поединках друг с другом, да еще чтобы это кто-то оценивал. Изначально ведь задумка была такой: два участника, представляющих противоположные точки зрения на проблему; словесный поединок, состоящий из трех раундов; независимое жюри, которое в конце передачи раздает участникам баллы (по одному за каждый раунд), не опираясь на личное мнение, а оценивая аргументы и умение вести дискуссию; параллельно идет зрительское голосование, люди звонят, отвечая, чья позиция им ближе. В конце есть победитель по мнению жюри и по версии телезрителей.

Кто-то говорит, что вы "слизали" идею у Владимира Соловьева.

Если угодно, можете и так сказать. У него же была когда-то передача ”К барьеру!”, потом ”Поединок”. Но меня больше вдохновили коллеги с портала rus.err.ee, которые устроили ряд дебатов в похожем формате накануне муниципальных выборов 2017 года. Я настолько загорелся, что предложил руководству канала сделать полноценную телепередачу.

И что пошло не так?

Сначала все шло очень даже так. Конечно, поскольку темы затрагивали острые, вопросы были спорные, а дебаты жаркие, то сразу начались какие-то придирки со стороны сочувствующих и соратников тех, кто участвовал. Некоторые обвинения были до смешного абсурдные. Скажем, у нас использовались два основных цвета, синий и красный, и приходилось выслушивать вопрос, почему тот или иной гость стоял именно на той или иной стороне. Хотя это всегда решалось перед эфиром путем жребия. После неоднократных жалоб мы даже стали делать жеребьевку во время включения в ”Актуальной камере” за несколько минут до начала.