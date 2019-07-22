”Я уехал из США наводить порядок в Эстонии”. Ильвес заочно ответил Трампу

В то время, как президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что американские женщины-конгрессмены, имеющие неамериканские корни, могли бы вернуться на свою историческую родину и помогать налаживать дела там, бывший президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес с гордостью заметил, что он как раз это в свое время и сделал.
По мнению агентства Bloomberg, некоторые из тех, кто вернулся из США на свою историческую родину, принесли бы больше пользы, работая на руководящих должностях в Америке, чем Трамп и его министры.
В частности, Bloomberg привел в пример Тоомаса-Хендрика Ильвеса, родители которого в 1944 году бежали из Эстонии в Швецию, а затем — в США. Он вырос как гражданин США и работал на финансируемой правительством США радиостанции ”Свободная Европа”. Ильвес уже давно выразил желание ”вернуться обратно и приводить в порядок” историческую родину, пострадавшую от полувековой советской оккупации
Ильвес отказался от гражданства США в 1993 году, и у него есть конкретное послание Трампу.
”Сегодня инфраструктура и общественные услуги в Эстонии на более высоком уровне, а преступность и коррупция ниже, чем в США, эта страна — мировой лидер в дигитализации кибербезопасности, написал Ильвес в Twitter, добавив, что "никому не позволено говорить ”возращайтесь обратно”, однажды "там" будет лучше, чем у тебя".
Ранее, 14 июля, президент США у себя в Twitter обвинил конгрессменок от Демократической партии в том, что они рассказывают гражданам США, "величайшей и могущественнейшей" нации в мире, как нужно руководить правительством. Некоторым "прогрессивным" представительницам демократов следует вернуться в страны, откуда родом их семьи, заявил Трамп.
Хотя Трамп не назвал конкретных имен, вероятнее всего, он имел в виду Александрию Окасио-Кортес (ее предки родом из Пуэрто-Рико), Ильхан Омар (в детстве приехала в США из Сомали), Рашиду Тлаиб (имеет палестинские корни) и Аяну Пресли (первая афроамериканка в Конгрессе от штата Массачусетс). Омар является первой в истории темнокожей мусульманкой в Конгрессе, и она из четверых родилась за пределами США.
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