”Я уехал из США наводить порядок в Эстонии”. Ильвес заочно ответил Трампу

По мнению агентства Bloomberg, некоторые из тех, кто вернулся из США на свою историческую родину, принесли бы больше пользы, работая на руководящих должностях в Америке, чем Трамп и его министры.

В частности, Bloomberg привел в пример Тоомаса-Хендрика Ильвеса, родители которого в 1944 году бежали из Эстонии в Швецию, а затем — в США. Он вырос как гражданин США и работал на финансируемой правительством США радиостанции ”Свободная Европа”. Ильвес уже давно выразил желание ”вернуться обратно и приводить в порядок” историческую родину, пострадавшую от полувековой советской оккупации

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Ильвес отказался от гражданства США в 1993 году, и у него есть конкретное послание Трампу.