12.12.2019, 07:45

"Я скорее возьму на работу двух глупых мужчин, чем одну умную женщину". Что за директор управляет школой в Тарту?

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Йоозеп Тикс
EST 5
"Я скорее возьму на работу двух глупых мужчин, чем одну умную женщину". Что за директор управляет школой в Тарту?
Foto: Jassu Hertsmann

Ублюдок, идиот, недоумок, шлюха — вот какими словами директор тартуской школы Раатузе Тоомас Кинк называет своих подчиненных и коллег, по словам многих учителей и родителей учеников. Сам Кинк отрицает все обвинения. Городская управа объясняет, что директор просто эмоционально выражается.

Учителя школы Раатузе и родители учащихся рассказывают, что директор Кинк — тиран, руководит путем запугивания, и не проходит ни дня, чтобы он кого-то не оскорбил. Говорят, что когда директор впадает в раж, то поток оскорблений может идти непрерывно 20–30 минут.

"Люди постоянно убегают в слезах", — жалуется один из учителей. Сам директор Тоомас Кинк припоминает лишь одно собрание, когда кто-то ушел в слезах, и то лишь "просто из-за стечения обстоятельств".

По словам учителей, директор разрешает и членам правления подобным образом общаться с учителями. "Если бы я был учеником, я бы уже давно тебя пристрелил", — якобы заявил один из них учителю. Естественно, о подобном сообщают директору, но он оставляет это без внимания.

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Другой учитель вспоминает еще одно выражение директора: "Я скорее возьму на работу двух глупых мужчин, чем одну умную женщину".

Директор же называет все приведенные выше утверждения "вырванными из контекста", а такие выражения он в личной жизни и повседневном общении никогда не использует. По его словам, иногда у него проскакивают шутки черного юмора, и, видимо, их не все могут понять.

Учителя же возражают, что там нечего вырывать из контекста — контекст еще хуже.

Горуправа на стороне директора


Глава отдела образования Тартуской горуправы Рихо Рааве, к которому поступали неоднократные жалобы на директора школы Раатузе, называет высказывания директора "выразительными". Рааве утверждает, что ему подсказывает нутро, что жалующиеся на директора родители и учителя находятся в меньшинстве.

По его словам, в направленных ему жалобах все очень тщательно и красочно расписано, но есть там и ложные заявления. "Но если они хоть частично правдивы, то подобное общение действительно достойно осуждения. Если эти случаи действительно произошли, то их нет возможности проконтролировать задним числом", — сказал Рааве.

Рааве не собирается поддаваться на провокации и поддерживает директора Кинка: "Да, он не мастер в общении, но проделал отличную работу по организации школы".

А что делать критикам — не нравится, идите в другую школу? "Можно и так рассуждать, но это не является целью. Конфликт необходимо пытаться разрешить миролюбивым способом", — отметил глава отдела образования.

Рааве подчеркнул, что за желанием снять Тоомаса Кинка с должности стоит попечительский совет школы Раатузе. Сам Кинк также придерживается подобного мнения — причина конфликта заключается в его нежелании подчиняться попечительскому совету.

Учителя бегут из школы


За 11 лет, в течение которых Кинк руководит школой, в школе остались работать лишь единицы из изначального коллектива. Все остальные ушли из школы — либо по собственной воле, либо по принуждению. Говорят, что учителя работают в школе год или два, после чего бегут оттуда.

Родитель одного из учащихся утверждает, что за десять лет из школы ушли почти 70 учителей. Из учителей, которые преподавали в школе, когда ее сын пошел в первый класс, к его девятому классу остались на работе лишь трое.

Директор не согласен с этими утверждениями."Текучка кадров небольшая. Эти утверждения — неправда. Если посмотреть статистку за последние пять лет, то люди уходили на пенсию, с детьми дома сейчас четыре человека. Случаи, когда уходили с проблемами, можно на пальцах сосчитать. И они сами были проблемой. Не все люди годятся в учителя", — заявил он.

Кинк попадал в поле зрение общественности и ранее. В 1996 году газета Postimees писала, что директор школы Ляхте Тоомас Кинк бьет учеников. Собиравший информацию журналист пообщался с 17 людьми, а о случаях насилия со стороны директора слышали и старейшина волости Ляхте, и старший констебль волости. Тогда Кинк сказал, что пару раз выходил из себя, но до рукоприкладства дело не доходило — пару людей все же потрепал за уши, но, по его словам, в шутку.

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