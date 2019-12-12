"Я скорее возьму на работу двух глупых мужчин, чем одну умную женщину". Что за директор управляет школой в Тарту?

Учителя школы Раатузе и родители учащихся рассказывают, что директор Кинк — тиран, руководит путем запугивания, и не проходит ни дня, чтобы он кого-то не оскорбил. Говорят, что когда директор впадает в раж, то поток оскорблений может идти непрерывно 20–30 минут.

"Люди постоянно убегают в слезах", — жалуется один из учителей. Сам директор Тоомас Кинк припоминает лишь одно собрание, когда кто-то ушел в слезах, и то лишь "просто из-за стечения обстоятельств".

По словам учителей, директор разрешает и членам правления подобным образом общаться с учителями. "Если бы я был учеником, я бы уже давно тебя пристрелил", — якобы заявил один из них учителю. Естественно, о подобном сообщают директору, но он оставляет это без внимания.

Другой учитель вспоминает еще одно выражение директора: "Я скорее возьму на работу двух глупых мужчин, чем одну умную женщину".

Директор же называет все приведенные выше утверждения "вырванными из контекста", а такие выражения он в личной жизни и повседневном общении никогда не использует. По его словам, иногда у него проскакивают шутки черного юмора, и, видимо, их не все могут понять.

Учителя же возражают, что там нечего вырывать из контекста — контекст еще хуже.

Горуправа на стороне директора



Глава отдела образования Тартуской горуправы Рихо Рааве, к которому поступали неоднократные жалобы на директора школы Раатузе, называет высказывания директора "выразительными". Рааве утверждает, что ему подсказывает нутро, что жалующиеся на директора родители и учителя находятся в меньшинстве.