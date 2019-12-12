"Я скорее возьму на работу двух глупых мужчин, чем одну умную женщину". Что за директор управляет школой в Тарту?

По его словам, в направленных ему жалобах все очень тщательно и красочно расписано, но есть там и ложные заявления. "Но если они хоть частично правдивы, то подобное общение действительно достойно осуждения. Если эти случаи действительно произошли, то их нет возможности проконтролировать задним числом", — сказал Рааве.
Рааве не собирается поддаваться на провокации и поддерживает директора Кинка: "Да, он не мастер в общении, но проделал отличную работу по организации школы".
А что делать критикам — не нравится, идите в другую школу? "Можно и так рассуждать, но это не является целью. Конфликт необходимо пытаться разрешить миролюбивым способом", — отметил глава отдела образования.
Рааве подчеркнул, что за желанием снять Тоомаса Кинка с должности стоит попечительский совет школы Раатузе. Сам Кинк также придерживается подобного мнения — причина конфликта заключается в его нежелании подчиняться попечительскому совету.
Учителя бегут из школы
За 11 лет, в течение которых Кинк руководит школой, в школе остались работать лишь единицы из изначального коллектива. Все остальные ушли из школы — либо по собственной воле, либо по принуждению. Говорят, что учителя работают в школе год или два, после чего бегут оттуда.
Родитель одного из учащихся утверждает, что за десять лет из школы ушли почти 70 учителей. Из учителей, которые преподавали в школе, когда ее сын пошел в первый класс, к его девятому классу остались на работе лишь трое.
Директор не согласен с этими утверждениями."Текучка кадров небольшая. Эти утверждения — неправда. Если посмотреть статистку за последние пять лет, то люди уходили на пенсию, с детьми дома сейчас четыре человека. Случаи, когда уходили с проблемами, можно на пальцах сосчитать. И они сами были проблемой. Не все люди годятся в учителя", — заявил он.
Кинк попадал в поле зрение общественности и ранее. В 1996 году газета Postimees писала, что директор школы Ляхте Тоомас Кинк бьет учеников. Собиравший информацию журналист пообщался с 17 людьми, а о случаях насилия со стороны директора слышали и старейшина волости Ляхте, и старший констебль волости. Тогда Кинк сказал, что пару раз выходил из себя, но до рукоприкладства дело не доходило — пару людей все же потрепал за уши, но, по его словам, в шутку.
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