"Я, скорее, проглочу ключи, чем отдам их!" Пожилые водители не хотят отказываться от управления автомобилем

У одного 88-летнего мужчины имеется десять серьезных диагнозов. Помешало ли это ему в три год назад обновить права на десять лет и справку для управления транспортным средством на пять лет? Нет, поскольку соответствующее постановление разрешает при наличии данных заболеваний водить автомобиль в случае, если человек принимает лекарства.

К моменту обновления документов мужчина уже год проживал в доме призрения и уже тогда у него не было необходимости куда-то ездить. Действующие права ему нужны были, поскольку он просто привык их иметь. У мужчины было несколько автомобилей, на которых он, перед тем,как попасть в дом по уходу, время от времени катался по двору своего дома. Уже тогда его здоровье было настолько плохим, что он то и дело врезался в бетонную ограду, другие авто или дерево.

”В феврале операция на сердце, в апреле диагностировали катаракту, далее — инфаркт мозга, нарушения равновесия, ночные судороги, на основании которых врачи заподозрили эпилепсию”, — перечисляет дочь мужчины.

Согласно закону о дорожном движении, такие люди должны сами критически оценивать себя и не садиться за руль. Поскольку сейчас ко всем болячкам мужчины прибавилась деменция, семья просто забрала у него ключи от авто и документы.

Особенно остро стоит проблема в сельской местности, где пожилые люди привыкли ездить на личном транспорте в магазин и по другим делам. Многие боятся обращаться за помощью к социальным работникам, чтобы те не поставили под сомнение их способность к самостоятельной жизни.

Так, у одного проживающего на хуторе в лесу пожилого человека справка о здоровье действует до его 101-летия, а сами права и того дольше. На замечание о том, что его медленный и не всегда адекватный стиль вождения вызывает у местных беспокойство, мужчина только и может что ухмыльнуться.

Комментируя ситуацию, специалист Министерства социальных дел Трийн Рааг призывает все же не бояться обращаться за помощью. Она заверила, что насильно никто никого в учреждение по уходу определять не будет. Это, по ее словам, — крайняя мера, и социальные службы пытаются все-таки помогать пожилым людям именно у них дома.