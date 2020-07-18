18.07.2020, 14:30

"Я, скорее, проглочу ключи, чем отдам их!" Пожилые водители не хотят отказываться от управления автомобилем

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"Я, скорее, проглочу ключи, чем отдам их!" Пожилые водители не хотят отказываться от управления автомобилем
Praegu ei ole eakate juhtide põhjustatud liiklusõnnetuste hulk võrreldav noorte uljaspeade tehtud kahjuga, kuid elanikkond vananeb ja juhid ühes sellega. Oleme me valmis?Sven Arbet

Хотя в целом здоровье людей преклонного возраста в Эстонии не очень хорошее, по количеству пожилых участников дорожного движения этого не скажешь. Сами пожилые водители предпочитают отмалчиваться на эту тему, чтобы не лишиться прав, пишет Maaleht.

У одного 88-летнего мужчины имеется десять серьезных диагнозов. Помешало ли это ему в три год назад обновить права на десять лет и справку для управления транспортным средством на пять лет? Нет, поскольку соответствующее постановление разрешает при наличии данных заболеваний водить автомобиль в случае, если человек принимает лекарства.

К моменту обновления документов мужчина уже год проживал в доме призрения и уже тогда у него не было необходимости куда-то ездить. Действующие права ему нужны были, поскольку он просто привык их иметь. У мужчины было несколько автомобилей, на которых он, перед тем,как попасть в дом по уходу, время от времени катался по двору своего дома. Уже тогда его здоровье было настолько плохим, что он то и дело врезался в бетонную ограду, другие авто или дерево.

”В феврале операция на сердце, в апреле диагностировали катаракту, далее — инфаркт мозга, нарушения равновесия, ночные судороги, на основании которых врачи заподозрили эпилепсию”, — перечисляет дочь мужчины.

Согласно закону о дорожном движении, такие люди должны сами критически оценивать себя и не садиться за руль. Поскольку сейчас ко всем болячкам мужчины прибавилась деменция, семья просто забрала у него ключи от авто и документы.

Особенно остро стоит проблема в сельской местности, где пожилые люди привыкли ездить на личном транспорте в магазин и по другим делам. Многие боятся обращаться за помощью к социальным работникам, чтобы те не поставили под сомнение их способность к самостоятельной жизни.
Так, у одного проживающего на хуторе в лесу пожилого человека справка о здоровье действует до его 101-летия, а сами права и того дольше. На замечание о том, что его медленный и не всегда адекватный стиль вождения вызывает у местных беспокойство, мужчина только и может что ухмыльнуться.

Комментируя ситуацию, специалист Министерства социальных дел Трийн Рааг призывает все же не бояться обращаться за помощью. Она заверила, что насильно никто никого в учреждение по уходу определять не будет. Это, по ее словам, — крайняя мера, и социальные службы пытаются все-таки помогать пожилым людям именно у них дома.

”Все мы иногда переоцениваем свои силы. При этом желание жить дома и быть независимым естественно. Однако при участии в дорожном движении нужно честно взвесить риски и оценить ущерб, который может нанести эта деятельность”, — отметила специалист.

Рааг подчеркнула, что если кому-то известно о пожилом соседе, который может нуждаться в помощи или стиль езды которого вызывает сомнения, то по закону он должен сообщить об этом местному самоуправлению.
Если говорить о статистике, то в прошлом году водители в возрасте старше 65 лет совершили всего 12% от всех аварий. Если брать еще уже, то водители старше 75 лет стали причиной всего 3,8% ДТП.

Доктор Виктор Васильев, специализирующийся на возрастных болезнях, отмечает, что порой пожилые водители даже внимательнее молодых. ”Человек в таком возрасте едет только в магазин и обратно. По дороге, у которой ему известен каждый камень и поворот. Он едет аккуратно. Кроме того, у пожилых есть еще один большой плюс: не думаю,ч то 85-летний господин или дама, сидя за рулем своего крутого ”Жигули”, будут лазить в мобильном телефоне”, — отмечает он.

Член правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсепп также говорит, что пожилые водители ездят меньше и выбирают для передвижения более безопасное время: избегают часов пик, плохой видимости и скверной погоды. По его словам, большую роль в оценке навыков вождения должны играть близкие пожилого водителя. Например, их должно насторожить наличие на автомобиле маленьких царапин, происхождение которых водитель не может объяснить. Также хорошо бы время от времени ездить с пожилым водителем в качестве пассажира, чтобы оценить его концентрацию внимания и скорость реакции.

"При этом пожилой водитель должен доверять своим близким, если они говорят, что садиться за руль стало небезопасно. Никто не имеет права сознательно подвергать других риску”, — отмечает Потсепп. По его мнению, выход мог бы заключаться в том, чтобы начиная с определенного возраста водители кроме проверки здоровья проходили мини-экзамен по вождению, который позволил бы специалисту оценить ситуацию.

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